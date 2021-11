Мъск дава 6 млрд. долара за битката със световния глад, но при едно условие

Изпълнителният директор на Tesla и SpaceX, чието състояние нарасна с над 140 млрд. долара през тази година, заяви, че е готов да помисли върху думите на официално лице от ОНН, което посочи, че еднократно дарение от 6 млрд. долара от един от най-богатите хора в света би било достатъчно за спирането на глада по света.

През миналата седмица, Дейвид Бийзли, директор на Световната програма по прехраната към ООН, каза пред CNN, че е време супербогатите да предоставят еднократни парични дарения за да „помогнат на 42 млн. души, които буквално ще умрат, ако не достигнем до тях”. Бийзли спомена конкретно имената на Мъск и основателя на Amazon Джеф Безос, които са двамата най-богати хора в света.

През уикенда, Мъск отговори на потребител в Twitter, който отбелязва, че 6 млрд. долара са едва 2% от нетното състояние на милиардера. Елън Мъск посочи, че ако Световната програма по прехраната към ООН може да опише „точно” как дарението ще реши проблема със световния глад, то той би „продал акциите на Tesla веднага и би го направил”, предава CNBC.

В последващи публикации в социалната мрежа, Мъск добави, че планът на ООн трябва да включва „счетоводство с отворен код, за да може обществеността да види точно как парите се харчат”.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.