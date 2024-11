Мъск с критики към F-35: Пилотираните бойни самолети са отживелица в ерата на дроновете

Пилотираните бойни самолети така или иначе са отживелица в ерата на дроновете. Това написа милиардерът Илон Мъск в платформата Х (бивш Twitter). Думите му са част от поредица от критики към самолетите F-35.

Всичко започна, когато Мъск сподели видео с китайски дронове с надпис: „Междувременно някои идиоти все още създават пилотирани изтребители като F-35“, допълва Forbes.

Любителите на авиацията бързо предложиха опровержения, подчертавайки възможностите на самолета и отбелязаха, че Китай е положил големи усилия, за да копира възможностите на F-35, докато Израел използва неговия вариант - F-35I Adir - за удари по ирански военни бази, където унищожи Произведени в Русия системи за ПВО.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 🗑️ 🫠

