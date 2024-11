Китай показа за пръв път стелт изтребител от последно поколение (ВИДЕО)

Китай показа най-новия си модел стелт изтребител. Това се случи на авиошоу в Жухай във вторник, предаде The Washington Post.

Според експерти, Пекин вероятно вече притежава и усъвършенствани дронове, оборудвани със същата невидима за радарите технология. С последните попълнения в армията си Китай очевидно демонстрира решимостта си да догони американската военна мощ, като инвестира сериозно в най-новите технологии и създава все по-тесни връзки с партньори като Русия.

Демонстрацията на първия полет на J-35A, изтребител от „пето поколение“, предназначен да избягва радарно откриване и да атакува вражески цели със свръхзвукови скорости, беше основната атракция в деня на откриването на авиошоуто в Жухай във вторник.

The Aviation Industry Corporation of China (AVIC) has unveiled a mock-up of its conceptual sixth-generation fighter jet during the Airshow China 2024, providing a glimpse into the future direction of Chinese military aviation. pic.twitter.com/p4esXtlLeF