Нападна ли Русия Украйна: Милиардер-номинация на Тръмп за важен пост стигна до "хък-мък" (ВИДЕО)

Много прост въпрос - нападна ли Русия Украйна? Този епизод от изслушването на Стивън Файнбърг в Сената се превърна в запомнящо се представление - защото Файнбърг си припомни едни от първите звуци от детството, а именно: "ъъъ", "ммм". Той е номинация на Доналд Тръмп за зам.-министър на отбраната на САЩ - а излагацията му беше пълна:

Неудобният за Файнбърг въпрос беше зададен от сенатор Марк Кели. Ъкането на Файнбърг стана толкова жалко, че той опита да потърси помощ от председателя на комисията по отбрана, при което Кели го затапи: Сигурен съм, че ако го питате, и той ще ви каже отговора:

