"Не гласувах за пожарите и наводнения": Десетки хиляди на протест за климата в Ню Йорк (СНИМКИ)

Демонстранти от около 700 организации и активистки групи се събраха в Ню Йорк, носейки плакати с надпис: "Байдън, сложи край на изкопаемите горива“, "Изкопаемите горива ни убиват“,"Не, аз не гласувах за пожарите и наводнения", "Спрете използването на изкопаеми горива", "Обявете извънредно положение за климата".

In pictures: Thousands of activists, indigenous groups, students and others take to the streets of New York for "March to End Fossil Fuels" protest, days before UN Climate Ambition Summit brings world leaders to the city for UN General Assembly pic.twitter.com/v0F4LKpIaO