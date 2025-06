"Човекът-дракон", открит в Китай, принадлежи към изчезнал древен вид

В продължение на петнадесет години учените се борят с фундаментална загадка относно Денисовите хора - древни братовчеди на човека. Въпросът, който вълнува изследователите, е как са изглеждали денисовците. Отговорът на този въпрос има специално значение за общностите в Източна Азия и Океания, които носят отчетливи следи от денисова ДНК. Учени свързват почти цялостен череп, открит в Харбин, Китай, с ранна линия на Денисовия човек, предаде Синхуа.

Сега две изследвания, публикувани съответно в списанията "Сайънс" (Science) и "Сел" (Cell), представят молекулярни доказателства, които потвърждават, че изключително добре запазеният череп на хоминин на 146 000 години, открит в Харбин, определено е фосил на Денисов човек.

'𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗻' 𝗦𝗸𝘂𝗹𝗹 𝗨𝗻𝗲𝗮𝗿𝘁𝗵𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝘀 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗚𝗹𝗶𝗺𝗽𝘀𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗗𝗲𝗻𝗶𝘀𝗼𝘃𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹: A 146,000-year-old skull in China finally reveals the face of the Denisovans, thanks to DNA and… pic.twitter.com/VzrD7zTbnm

Изследователски екип, ръководен от специалисти от Института по палеонтология на гръбначните животни и палеоантропология към Китайската академия на науките, е установил, че черепът от Харбин е свързан с ранна линия на денисовците от Сибир. По този начин учените дават отговор на въпроса, който ги вълнува, откакто Денисовият човек е идентифициран за първи път чрез древна ДНК през 2010 г.

Още: Преди 3000 години повечето европейци били тъмнокожи

Денисовците са изчезнала група архаични хора, наречени на името на пещерата Денисов в Сибир, където са открити за първи път.

Фосилът от Харбин, класифициран като нов вид, наречен Хомо лонги (Homo longi) на името на китайско митологично същество, показва удивителни морфологични паралели с известните останки на денисовци. Представителят на древния вид е наричан и "Човекът-дракон".

A skull uncovered in Harbin, China in 1933 – initially named “Dragon Man” – is now confirmed as Denisovan, finally giving a face to the elusive sister species of Neanderthalshttps://t.co/rdRe8rlyPL