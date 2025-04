Netflix, Facebook, iPhone: Призиви за бойкот на продукти от САЩ заплашват Тръмп и икономиката

В определения от американския президент Доналд Тръмп "Ден на освобождението" (Liberation Day) и обявените нови допълнителни мита за внасяните в САЩ продукти от чужбина не бе ясен размерът на новите тарифни ставки, който изненада дори и най-подготвените. Този ден ще влезе в историята - за Тръмп като "деня, в който започнахме да правим Америка отново богата", а за критиците му - като "деня, в който започва голямата инфлация и рецесия", пише "Дойче веле".

Митническата политика на САЩ и новият им президент разгневи редица съюзници в Европа много по-рано обаче, защото Тръмп започна да налага мита още от момента, в който встъпи в длъжност в края на януари 2025. В ЕС се сформираха групи, които по примера на Канада, започнаха да търсят начини за бойкот на продукти от Америка. Протестното движение "Buy from EU" например, създадено в интернет портала Reddit, има вече над 202 000 членове, а всеки ден се присъединяват и хиляди нови. Тук се обединяват европейци, които бойкотират американските стоки и марки - в знак на протест срещу митата, наложени от Доналд Тръмп на вноса от ЕС. "Buy from EU" оказва целенасочена подкрепа за местни европейски алтернативи и дава съвети за европейски алтернативи. Един от потребителите пише днес там: "Вече никакви маратонки Nike за моя син, ще му купувам вече само марки за възрастни - като Adidas".

Германецът Кристиан Хуртер също е част от това движение. Той преобръща наопаки американските продукти в супермаркетите, за да увеличи видимостта на европейските стоки. Освен това вече не купува дрехи от американски марки, а само от германски производители, разказва той пред германската обществена медия АРД. Докато САЩ наказват Европа с мита, аз ще протестирам, казва Хуртер.

Снимка: Getty images

За укрепване на европейската икономика

Но как да разпознаем кои продукти са американски и кои европейски? На хората в Дания, и по-скоро на клиентите на хранителната верига Salling вече им е лесно - там продуктите от Европа са маркирани с голяма звезда, залепена на ценовата табелка. Така хората веднага се ориентират какво производство купуват. На някои места във Франция също има подобни инициативи. Според публикация в групата "By from EU" от днес, вАрмения в някои магазини съшо има залепени стикери под продуктите, произведени в ЕС, които гласят: "Made in EU".

В Германия освен обръщането на американските продукти наопаки, няма много други инициативи. Така че хората трябва сериозно да се замислят за произхода на стоките. Вероятно мнозина са наясно, че бонбоните M&M, чипсовете Pringles и Lay´s, продуктите на Kellogg´s, кетчупът Heinz, напитките Pepsi и Coca-Cola идват от САЩ. Европейските алтернативи биха били шоколадовите изделия на Toffifee, Ritter-Sport, Lindt, чипсовете и солетите на Lorenz, Chio-Chips, десертите на Dr. Oetker, Haribo, Katjes, Langnese, кетмупът Maggie, колата Fritz-Cola и Afri-Cola.

При Milka и Toblerone обаче става критично: звучат като швейцарски, но... са част от американския концерн Mondelez International.

Всъщност ако искаме да се храним здравословно, би трябвало да избягваме така или иначе повечето американски храни, защото са вредни, както пише колумнистът на германското издание "Виртшафтсвохе" Маркус Вернер.

Снимка: Getty images

А какво да кажем за дрехите и обувките от Nike, памперсите Pampers, перилните препарати Ariel, Lenor, дамските превръзки Always, козметичните продукти като Gillette, Head & Shoulders, Wella, Oral-B? И те лесно могат да бъдат заменени с европейски.

Който иска още помощ, може да провери всичко това и на сайта "Go European", който се поддържа от доброволци от целия ЕС и предлага търсачка, чрез която може да се установи произходът. Там има алтернативни предложения за автомобили, дрехи, но и за софтуерни програми или напитки. Който търси алтернативни продукти на американската марка Nike например, веднага получава десетки предложения за марки от ЕС.

Ще има ли бойкотът ефект?

Но дали обаче бойкотът на американската Coca-Cola или на фъстъченото масло и козметика от САЩ действително би могъл да даде ефект? Икономистът Герит Хайнеман смята, че да. "Вносът от САЩ е изключително голям и ако интересът към американските стоки спадне заради отказ на потребителите да ги купуват, автоматично продажбите на продукти от ЕС ще скочат. Може да се очаква, че от това ще спечелят всички европейски производители на потребителски стоки", казва той пред АРД.

Според Самина Султан от Института за германска икономика организираното от гражданското общество европейско движение за бойкот все още е твърде малко. Освен това бойкотът на американските стоки може да засегне и европейските производители. "Живеем в много свързан и глобален свят. Това означава, че стоките по рафтовете в магазините се произвеждат от различни съставки, които са от различни страни. Т.е. ако бъде бойкотиран даден краен продукт, със сигурност ще бъде засегната не само една държава. Респективно нещата са много по-сложни", казва Султан пред АРД.

Много хора изтъкват и този контрааргумент: голяма част от американските продукти се произвеждат в Европа за европейския пазар и това създава работни места в Европа. Но да погледнем на нещата така: ако преминем към европейски продукти, това може да струва на американските компании европейски работни места, но такива ще бъдат създадени от перспективните европейски компании, готови да разработват повече подобни продукти. И така печалбите ще остават в Европа, пише "Виртшафтсвохе".

Снимка: iStock

Изследователят на маркетинга Стефан Хофман от Университета в Кил пък смята, че шансовете за успех са по-големи, ако потребителският бойкот се инициира от неправителствена организация или други организатори. Защото бойкотът, организиран чрез социалните медии, не е гаранция за успех. "Въпреки че много хора подкрепят бойкота онлайн, те всъщност не променят потребителското си поведение", обяснява той пред "Ди Цайт".

A Tesla, Netflix, Facebook, I Phone?

Това, което определено би могло да даде по-силен ефект, би бил бойкотът на особено скъпите американски продукти като например автомобилите от марката Tesla, казва икономистът Герит Хайнеман АРД. "Видяхме, че поради резкия спад в интереса към покупките на Tesla извън САЩ акциите се сринаха с 30 процента и г-н Мъск загуби много милиарди долари", посочва Хайнеман. В тази сфера бойкотът даде незабавен ефект, пише АРД.

Би помогнал и бойкотът на Netflix, Facebook, Instargam и другите големи технологични гиганти. Но от какво сме готови да се откажем? Можете ли да си представите живот без I phone и Аmazon? Без Google?

Но в противен случай ще стане трудно. Или пък просто залепете на вашите технологични продукти Made in USA стикери с думите: "Ние, европейците, бяхме много наивни. И сега просто не разполагаме с нищо дигитално собствено производство", пише с ирония "Виртшафтсвохе".

Впрочем, някои хора вече отказват почивки във Флорида и Калифорния - отново в знак на протест. Но за колко ли дълго ще се запази тази тенденция?

Какво ще направи ЕС?

Сега Европейската комисия на свой ред е готова в отговор да наложи мита на американски продукти като джинсите, мотоциклетите или фъстъченото масло. Обсъждат и такси за Уолстрийт и големите американски технологични гиганти. Ако наистина се стигне до такава ескалация, накрая ще пострадат всички потребители - както в САЩ, така и в Европа, отбелязва пред АРД експертът по търговията Хайнеман.

Източник: "Дойче веле"