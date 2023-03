Никарагуа ще къса отношения с папата

От медията припомнят, че отношенията между църквата и правителството на Никарагуа се влошиха от 2018 г., когато властите яростно потушиха антиправителствените протести. Някои католически лидери дадоха подслон на протестиращите в техните църкви и църквата по-късно се опита да действа като посредник между режима и опозицията. ОЩЕ: Никарагуа скъса дипломатическите си отношения с Нидерландия

Nicaragua’s government says it has proposed suspending relations with the Vatican days after Pope Francis compared Pres. Ortega’s administration to a Nazi dictatorship amid a crackdown on the Catholic Church in the country. https://t.co/fohWbm15Lf