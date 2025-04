"Няма да продължаваме така вечно": Рубио разкри кога САЩ ще са наясно дали Русия е готова за мир

САЩ ще разберат до седмици, а не до месеци, дали Русия е готова да прекрати войната в Украйна. Това заяви държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио след среща с външните министри на страните членки от НАТО в Брюксел. В нея участва и българският топ дипломат Георг Георгиев, който вчера, 3 април, разговаря с американския си колега "на четири очи".

Още: Датски военен анализатор: "Успехът" на Тръмп бе, че удължи войната (ВИДЕО)

„Това е, което президентът иска да направи. Той иска да сложи край на войната и иска да го направи много рано в своето управление", каза Рубио за амбициите на Доналд Тръмп.

"Възможно е тази война да бъде прекратена при условия, приемливи и за двете страни, ако и двете страни са съгласни. Ние сега сме в процес на намиране на тези условия и след седмици, а не след месеци, ще разберем дали Русия е готова за мир“, каза още държавният секретар на САЩ и отчете, че Украйна вече се е съгласила на примирие.

❗️🇺🇸 In a few weeks, we will find out if Russia is ready to end the war. Ukraine has shown its willingness, says US Secretary of State Marco Rubio. pic.twitter.com/gZY3BYG2sn

Рубио отбеляза, цитиран от УНИАН, че ако украинците са показали готовност за прекратяване на огъня и създаване на пространство за преговори, то „скоро, а не след шест месеца, Русия и ръководителят на Руската федерация Владимир Путин трябва да решат дали са готови за мир или не“.

Наскоро Марко Рубио "обнови" срока на администрацията на Тръмп, в който се очаква прекратяване на войната: 24 часа - абсурд, 100 дни - пак не: САЩ с ново обещание за край на войната в Украйна.

Държавният секретар на САЩ сега заяви, че Тръмп няма намерение да участва в безкрайни преговори и ако Русия продължи да се бави, Щатите ще преразгледат позицията си. „Няма да продължаваме така вечно. Имаме определено време, в което ще чакаме. През това време искаме да видим дали са готови за мир или не. И това време наближава", бяха думите му, цитирани от The Telegraph.

„Надявам се, че [Дмитриев] ще върне това послание в Москва и че ще стане ясно, че трябва да започнем да виждаме реален напредък - или ще трябва да заключим, че те не се интересуват от мир“, каза Рубио във връзка с главния изпълнителен директор на Руския инвестиционен фонд Кирил Дмитриев, който беше на визита в САЩ: Най-близките до Тръмп бойкотират Путин, пратеникът на диктатора нацели слабото място на САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО).

Снимка: Getty Images

Съединените щати вече работят по санкции срещу Русия, в случай че тя откаже да спазва примирието, разкри още Рубио.

Вашингтон остава ангажиран с НАТО, а също така няма да допусне ситуация, при която Гренландия да стане зависима от Китай. В същото време Копенхаген трябва да приеме факта, че островът се стреми към независимост от Дания, твърди той.

"Китай е в процес на най-голямото военно разрастване в историята си и ние трябва да се противопоставим на това", заяви той.

Marco Rubio: Russia is violating the ceasefire



U.S. Secretary of State Marco Rubio stated that Trump has no intention of engaging in endless negotiations, and if Russia continues to stall, the U.S. will reconsider its position.



"I hope [Dmitriev] takes this message back to… pic.twitter.com/eC2Rrg6eEC