"Сили за подсигуряване": Френско-британски екип отива в Украйна (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че в Украйна ще има „сили за уверение (подсигуряване)“, които ще действат като гаранция за сигурност и ще бъдат разположени в деня след сключването на мирно споразумение, а не на сделка за примирие. Терминът е различен от обсъжданите досега „мироопазващи“ сили, но става дума за две различни неща - едното няма да замества другото. Идеята е на Франция и Великобритания и е по искане на Украйна, каза Макрон в Париж на 27 март, където той прие лидерите от така наречената коалиция на желаещите, включително Володимир Зеленски.

❗️Peacekeeping in Ukraine won’t stop at ground troops — allied air & naval forces will also be part of the mission



🇬🇧🇫🇷 British & French units are expected to be stationed in major cities, ports, and around critical infrastructure.



📌 The planning is already underway — NATO… pic.twitter.com/6tt8N6Pxpj — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025

Какво се знае за "силите за подсигуряване"?

"Силите за подсигуряване" са във фаза на планиране, но те няма да заместят мироопазващите войски, които ще поддържат всяко прекратяване на огъня, посочи Макрон. Френският лидер каза, че няколко държави ще допринесат за силите, но те няма да бъдат на контактната линия, а ще са разположени в „стратегически райони“.

Все още не е ясно кои държави ще се включат. Знае се само, че ръководителите на отбраната на Обединеното кралство, Франция и Германия ще се срещнат в Украйна, за да обсъдят подкрепата за Киев.

„Това ще бъдат многонационални сили. По този въпрос няма единодушие", заяви Макрон. Предстоят допълнителни обсъждания.

Той също така каза, че не всички държави, участващи в срещата на коалицията на желаещите, ще бъдат включени. Припомняме, че досега 31 страни са обявили желание да помагат на Киев чрез коалицията - кой както успее и може. Не участват само държави от ЕС, включени са още Обединеното кралство, Канада, Австралия, Нова Зеландия и т.н.

Как ще се наблюдава примирието? Лондон и Париж пращат делегации в Украйна

Френският президент заяви, че днес е било решено да се възложи на външните министри на коалицията на желаещите да представят предложения за начина, по който да се наблюдава прекратяването на огъня. Те разполагат с три седмици, за да ги представят.

Освен това Великобритания и Франция ще изпратят делегация в Украйна, която да работи с въоръжените сили на страната, за да им помогне да планират задачите в бъдеще.

Макрон и британският премиер Киър Стармър ще възложат "на нашите началници на отбраната да осигурят изпращането на френско-британски екип в Украйна през следващите няколко дни, който да работи в много тясно сътрудничество с нашите украински партньори“, каза френският лидер. Те ще се съсредоточат върху подготовката на „формата на украинските въоръжени сили“.

Така ще се проучи „какъв формат е необходим по отношение на броя на войниците и какво оборудване и техника са нужни, за да се отговори на бъдеща руска агресия и да се възпре всяка руска агресия". "Това ще ни позволи да преминем към фаза на планиране, за да изясним приноса на всяка страна, която е член на нашата коалиция, за да дадем на Украйна ясна представа за много точния план за действие, който искаме да въведем", каза Макрон, цитиран от Sky News.

Припомняме, че Руската федерация определя всякаква бъдеща мироопазваща мисия от западни военни в Украйна като "легитимна цел". Целта на контингента обаче ще е да се гарантира, че диктаторът Владимир Путин няма да нападне отново след сключено споразумение за примирие или дълготраен мир.

The "Coalition of the Willing" summit has concluded in Paris. Representatives from 31 countries, as well as the President of the European Commission and the NATO Secretary General, took part. Macron is expected to deliver a summary later. pic.twitter.com/s1j8KsTUka — WarTranslated (@wartranslated) March 27, 2025

Стармър: "Нуждаем се от помощта на САЩ"

Британският премиер Киър Стармър, който в началото на март обяви коалицията на желаещите, заяви, че "силите за подсигуряване" са предназначени за възпиране, за да се изпрати послание на Путин.

Има обаче една уловка, която Макрон не споменава. „Това се прави с признанието, че имаме нужда и от участието на САЩ“, уточни Стармър.

Той отказа да навлезе в подробности кои държави са изразили желание да допринесат и как, но добави, че коалицията има „200 души, които планират, от 30 държави“.

„Моята отдавнашна позиция е, ако трябва да се разгърнем по някакъв сценарий в дългосрочен план, тогава, разбира се, парламентът трябва да има думата за това“, добави Стармър.

Британският премиер смята, че Тръмп наистина иска мир в Украйна, но не трябва да се спира натискът срещу Русия - нещо, което Владимир Путин опитва да си издейства със сделката за примирие в морето: Опасен прецедент: Капанът на Путин за Черно море е напът да щракне, САЩ са вътре.

Стармър посочи, че в разговорите днес са участвали 30 държави, плюс НАТО и ЕС, като това е политическата страна на коалицията - военната коалиция ще бъде изградена на способностите на Украйна. "Това е група от държави, която е по-силна и по-широка отпреди", заяви британският министър-председател и пак подчерта колко важна е подкрепата на САЩ.

Трябва да се определи краен срок за мирните преговори в Украйна, каза Стармър и добави, че групата, която заседава днес, се е съгласила да продължи „да подкрепя мирния процес, да подкрепя Украйна и да увеличава натиска върху Русия“. Коалицията на желаещите иска да види Москва да започне преговори „до дни и седмици“. Стармър заяви, че съюзниците са обсъдили как да приложат „пълно или частично прекратяване на огъня, което да доведе до „справедлив и траен мир“.

Стармър съобщи също, че министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли ще председателства среща следващия месец за „предоставяне на повече военна помощ и поддържане на Украйна в борбата, защото мирът идва чрез сила“.

Санкции срещу Русия и замразени активи

И Стармър, и Макрон подкрепиха продължаването на санкциите срещу Руската федерация. „Всички в залата бяха категорични, че сега не е моментът за оттегляне или отслабване на старите санкции. Напротив, сега е моментът за засилване на санкциите срещу Русия", разкри британският премиер какво са говорили лидерите на срещата.

На днешната среща беше постигнато „единодушно съгласие“, че „сега не е моментът за отмяна на санкциите по какъвто и да е начин“, потвърди Еманюел Макрон. „Не може да има отмяна на санкциите, преди да е установен мир“, добави той.

Коалицията на желаещите има за цел да „поддържа икономическия натиск върху руския флот в сянка и върху някои промишлени мощности, посочи още френският лидер.

По време на срещата в Париж Зеленски също заяви, че не е сега моментът да се отхлабват санкциите срещу Москва.

❗️Starmer: “Now is NOT the time to lift sanctions on Russia” — after summit with Zelensky



UK 🇬🇧 & Ukraine 🇺🇦 stand firm:



“Sanctions stay until Russia ends the war. Quite the opposite — pressure must grow.”



Zelensky thanked the UK & France for backing that message.#Starmer… pic.twitter.com/y3SHBEQaVd — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025

Запитан за използването на замразените руски активи, Макрон каза, че те нямат право да се конфискуват сега. Могат обаче да бъдат използвани за бъдещо възстановяване на Украйна като част от мирно споразумение. "Дали тези активи трябва да бъдат вложени във фонд за уреждане на конфликта, който Русия предизвика - това голямо разрушение на Украйна?", попита той и посочи, че ще се види във времето.

Зеленски: "Има редица държави, които са готови да ни дадат гаранции"

Володимир Зеленски се срещна преди това отделно с Макрон и Стармър и определи разговора като "много добра двустранна среща (...) много важна за нас, за украинците, за мен лично“. Коалицията е обсъдила повече помощ за Украйна и гаранции за сигурност, каза украинският президент и приветства САЩ, Обединеното кралство и Франция като „ускорители“ на мирния процес. Добави, че иска да види "по-силна Америка".

Украинският лидер не навлезе в подробности какво включва сделката за "силите за подсигуряване", но каза, че има „много предложения“ от страна на лидерите на коалицията на желаещите. „Има редица държави, които са готови - или по въздух, или на земята - да предоставят гаранции за сигурността на Украйна. Има все повече такива държави и това е добра новина", смята той.

Сподели също, че ще има среща относно британско-френската мисия - тогава ще могат да започнат истинския диалог.

Той допълни, че важна част от разговорите днес е била посветена на украинските въоръжени сили и тяхното укрепване чрез допълнително финансиране. "Всички страни поставиха акцент върху това, че Русия не може да диктува силата на нашите въоръжени сили“, добави Зеленски.

Европейската позиция на днешната среща на върха е била „единодушна“ по отношение на значението на санкциите, вътрешното производство в Украйна и бъдещите гаранции за сигурност, каза Зеленски. След всяка среща „посоката на Европа става все по-ясна и по-силна“, посочи той. „Украинската позиция е много ясна - че Европа трябва да бъде на масата на преговорите за прекратяване на войната. Това е задължително, защото Европа е силна. Договорихме се, че Европа ще бъде представлявана от Макрон и Стармър“.

