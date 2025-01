Нов горски пожар избухна край Лос Анджелис, хиляди акри са в пламъци, тече евакуация (ВИДЕО)

Нов голям горски пожар избухна на север от Лос Анджелис. Властите вече издадоха заповеди за евакуация в региона, който вече бе засегнат от огромни пожари. Пламъци поглъщат склоновете на хълмовете край езерото Кастейк, като се разпространяват бързо и вече са обхванали 5000 акра за по-малко от два часа. Пожарът се разпалва от силните и сухи ветрове Санта Ана, които преминават през района и изтласкваха огромно количество дим и въглени пред пламъците.

🚨 UPDATE: The new Los Angeles Hughes Fire is now 5000+ acres with zero containment. Powerful winds creating fire tornados. pic.twitter.com/p5rIiEBpm5