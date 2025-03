Огромни пожари в Лонг Айлънд, губернаторът на Ню Йорк обяви извънредно положение (ВИДЕО)

Бързо движещи се пожари, раздухвани от силни ветрове, се разпространиха в събота, 8 март, на голяма територия на нюйоркския остров Лонг Айлънд, изхвърляйки гъст сив дим в небето и предизвиквайки евакуацията на военна база и затварянето на голяма магистрала. Губернаторът Кати Хочъл обяви извънредно положение и съобщи, че щатските агенции реагират на пожарите в района на Пайн Барънс - гориста местност, в която се намират крайградските зони на изток от Ню Йорк.

Тя заяви, че къщи, химическа фабрика и склад на Amazon са изложени на риск и може да се наложат още евакуации. „В момента това все още е извън контрол“, каза Хочъл пред телевизионния канал News 12 в Лонг Айлънд. „Виждаме, че се налага да бъдат евакуирани хора от района на Уестхемптън".

🚨 State of Emergency Declared in New York Due to Massive Wildfires on Long Island. pic.twitter.com/fuKCq2uu7S

Длъжностни лица заявиха, че три от четирите пожара са напълно овладени, а този в Уестхемптън е овладян на 50%. Две търговски сгради са частично изгорели, но според официалните лица къщите не са били на огнената линия.

Един пожарникар е бил откаран в болница с изгаряния по лицето.

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват пламъци, които се издигат във въздуха, и колони от черен дим над пътищата. Хеликоптери на Въздушната национална гвардия хвърлят вода върху пламъците.

„Обществената сигурност е мой основен приоритет и аз съм решена да направя всичко възможно, за да запазя сигурността на жителите на Лонг Айлънд“, каза Хочъл.

В коментарите си за News 12 тя отказа да оцени размера на пламъците, като каза само, че те се разрастват бързо.

A wildfire near the Hamptons, New York? Convenient



Billionaire playground, untouched for decades, now suddenly "accidentally" up in flames?



Land grabs. Insurance fraud. A cover-up for something bigger?



They don't want you to ask questions. But I will pic.twitter.com/efqikq2NkC