ООН с резолюция руската армия да се маха от Украйна: САЩ и Русия са против

Общото събрание на ООН днес прие резолюция, осъждаща руската агресия. С нея организацията потвърди подкрепата си за Украйна и нейната териториална цялост, предаде NEXTA. САЩ и Русия гласуваха против резолюцията, а Китай и Индия се въздържаха. 93 държави гласуваха в подкрепа на резолюцията, 18 бяха против, а 65 се въздържаха. Резолюцията бе приета по повод третата годишнина от руското нахлуване в страната.

Конкурентен проект на резолюция, подготвен от САЩ, в който първоначално се призоваваше за бърз край на конфликта, без да се споменава за териториалната цялост на Украйна, беше до голяма променен с няколко предложения. Те бяха внесени от европейски страни, така че в него да се говори за териториална цялост и са се поиска постигане на справедлив мир. Още: WSJ: Путин може да прилъже Тръмп да си поделят Украйна и засилва военните връзки с Китай

"Русия оцени инициативата на САЩ в ООН относно Украйна и се надява, че ще последват още", заяви постоянният представител на Русия в ООН, Небензя. Той отбеляза, че измененията от европейските страни на резолюцията на САЩ "фалираха документа", принуждавайки Русия да гласува против него.

🤡 Russia thanked the US for its support at the UN



Russia appreciated the US initiative at the UN regarding Ukraine and hopes that more will follow, stated Russia's Permanent Representative to the UN, Nebenzia.



Nebenzia noted that the amendments by European countries to the US… pic.twitter.com/u1MXGMBatH