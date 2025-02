Путинова Русия може да предложи на водените от Доналд Тръмп Съединени американски щати Кремъл да ограничи сътрудничеството с Китай, а в замяна САЩ да получат достъп до редкоземните украински ресурси в окупираните от Руската федерация украински земи. За такъв вариант леко намекна The Wall Street Journal – без обаче да има каквито и да е данни или свидетелства от източници, че такова нещо е започнало да се обсъжда.

Вариантът се появи на фона на увеличаващите се данни, че САЩ и Украйна преговарят за сделка за украинските редкоземни природни богатства. Доналд Тръмп го повтори отново, а от денонощие и половина насам вече излизат твърдения, че САЩ са дали по-добра офера. Първата им беше отхвърлена – защото украинският президент Володимир Зеленски я определи като незадоволителна. САЩ искат правата на 50% от украинските резерви, но Зеленски отговори, че в замяна американците хем не предлагат конкретни гаранции за сигурност, хем искат права за 500 млрд. долара, след като досега са предали помощ за 100 млрд. долара, а са обещали такава за 175 млрд. долара, даже рамката отива към 200 млрд. долара.

Дали обаче всъщност Украйна има с какво да изкуши реално САЩ – Олексий Гончаренко, депутат от партията на Петро Порошенко, почна да налага теза, че няма чак толкова редкоземни минерали и че затова САЩ искат дялове в ядрената и конвенционалната енергетика и транспортната инфраструктура на Украйна: Партията на Порошенко атакува Зеленски: Нямаме много редки метали, затова САЩ ни изнудват за друго

❗️ Ukrainian MP Honcharenko: "The idea of transferring rare-earth metals to the UяSA belongs to Zelenskyy. The Americans realized that Ukraine does not have large reserves of rare earth metals and minerals. Instead, the USA started demanding: infrastructure, gas transportation… pic.twitter.com/nbXT9n7EYz