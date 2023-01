Осъдиха Тръмп да плати близо 1 милион долара глоба заради дело срещу Хилари Клинтън

Съдията Джон Мидълбрукс прецени, че милиардерът, който се надява да се върне в Белия дом през 2024 г., е злоупотребил със съда, като е поискал да бъде започнато дело срещу Клинтън.

Искането за започване на дело бе отхвърлено от съдията Мидълбрукс миналата година. Според жалбата на Тръмп, внесена от адвокатката му, срещу Клинтън, тя и други лица са опитали да убедят обществеността, че предизборният екип на Доналд Тръмп е работил в съглашателство с Русия. Републиканецът е искал 70 милиона долара обезщетение от тогавашната си съперничка в битката за президентския пост.

Federal judge sanctions former President Trump and one of his top attorneys nearly $1 million for filing a sprawling lawsuit against Hillary Clinton and other perceived political enemies "that should never have been filed." https://t.co/BFYEKIKxVm