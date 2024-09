Кандидатът за вицепрезидент на САЩ от лагера на Доналд Тръмп - Джей Ди Ванс - изложи мирен план за прекратяване на войната в Украйна, който подозрително прилича на това, което иска диктаторът Владимир Путин.

В интервю за „Шоуто на Шон Райън“, публикувано в четвъртък, сенатор Ванс беше попитан за плановете на Тръмп за прекратяване на войната, понеже републиканецът постоянно изтъква как може да го стори за 24 часа. В отговор Джей Ди Ванс изложи какво според него би имало в едно мирно споразумение - руснаците ще запазят завзетите от тях земи, ще бъде създадена демилитаризирана зона по протежение на сегашните фронтови линии, а украинската страна ще бъде силно укрепена, за да се предотврати ново руско нахлуване.

Докато останалата част от Украйна ще остане независима суверенна държава, Русия ще получи "гаранции за неутралитет" от украинската страна, заяви кандидатът за вицепрезидент на САЩ. Издирваният от съда в Хага диктатор Путин отдавна настоява за неутрален статут на Киев - т.е. държавата да не е в НАТО или друг съюз със Запада.

Former U.S. Deputy Secretary of State Nuland criticized Vance's plan to "freeze" the war in Ukraine, calling it "a great gift to Putin."



In her opinion, if Kyiv's Western partners refuse to provide clear security and defense guarantees, "Putin will just wait, rest, rearm, and… pic.twitter.com/cfkLMdBxf5