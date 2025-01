"Пожарите в Лос Анджелис са заради Украйна": Синът на Тръмп претопли стара манджа и беше съсипан

Пожарите, изпепелили части от Лос Анджелис, се случили заради Украйна – по този начин опита да извърти събитията най-големият син на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп, Доналд Тръмп-младши. В профила си в социалната мрежа X той публикува заглавия на статии в американски медии, според които противопожарната служба на Лос Анджелис е дарила свои „излишни материали“ на украинските спасителни служби.

Фактите обаче са следните – това се е случило през март 2022 г., както се вижда на приложената в публикацията снимка. Става дума за един месец след началото на пълномащабната инвазия на диктатора Владимир Путин в Украйна.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI