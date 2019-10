Пожарите в Южна Калифорния взеха жертви (ВИДЕО И СНИМКИ)

Трима души загинаха при пожарите в Южна Калифорния. Пожарът в долината Сан Фернандо опустоши площ от 3000 хектара и унищожи поне 31 сгради по данни на пожарната служба, предаде BTV.

Semi trucks wait for miles on California's I-5 as the raging Saddleridge fire shutters major Southern California highways. https://t.co/LxKr3hxoGp pic.twitter.com/PW97nEVwWI — ABC News (@ABC) October 11, 2019

100 000 човека евакуирани заради пожарите в Калифорния Около 100 000 души са евакуирани в Калифорния заради пожарите, съобщава полицията на Лос Анджелис в социалните мрежи. По данни на прав... Прочети повече

Semi trucks wait for miles on California's I-5 as the raging Saddleridge fire shutters major Southern California highways. https://t.co/LxKr3hxoGp pic.twitter.com/PW97nEVwWI — ABC News (@ABC) October 11, 2019

Firefighters are battling multiple blazes across California as gale-force winds and dry weather posed a critical fire threat. More here: https://t.co/QENEiEBPd6 pic.twitter.com/Eec8BIjkvs — Reuters Top News (@Reuters) October 11, 2019

Мъж е починал от сърдечен удар, докато опитвал да спаси къщата си от огъня. Друг човек е намерен мъртъв в бунгалото, в което живеел. Властите работят по идентифицирането на третата жертва. Има и един пострадал пожарникар.От българското външно министерство съобщиха, че нямат данни да има пострадали българи до момента.Властите в Лос Анджелис казаха, че пожарът в долината Сан Фернандо не е увеличил значително площта си от петък.Заповедите за евакуации на над 100 хиляди души бяха отменени почти в целия окръг Лос Анджелис и в части от окръг Ривърсайд, където гори втори пожар.Кметът на Лос Анджелис Ерик Гарсети призова хората да бъдат внимателни, когато се връщат у дома в кварталите, където все още работят огнеборци.