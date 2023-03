Поредно убийство на чернокож от полицаи в САЩ (ВИДЕО)

Десет души - седем заместник-шерифи и трима души от медицинския персонал - са обвинени в убийство втора степен за смъртта на чернокожия мъж.

Това е поредният подобен случай в Щатите, след като на 25 май 2020 г. в Минеаполис полицаи задушиха чернокожия Джордж Флойд. Оттогава насам наяве излязоха още подобни убийства и движението "Black Lives Matter" получи голям тласък, протестирайки срещу полицейското насилие над малцинствените групи.

BREAKING: Newly released hospital surveillance of Irvo Otieno’s death shows him being DRAGGED into an admissions room in handcuffs and leg irons. Then Henrico County (VA) sheriff's deputies&medical staff PILE on top of the shackled 28-yo for 11 MINUTES until he stops moving! pic.twitter.com/Bg9P1zrWbQ