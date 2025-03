Пълен назад: Тръмп върна парите за Радио Свободна Европа

Завеждането на съдебен иск относно гранта, с който се финансира "Радио Свободна Европа", вече даде ефект. Администрацията на Доналд Тръмп изпрати писмо до медията, с което се казва, че спирането на гранта се отменя, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA - Още: Тръмп удари по "Гласът на Америка" и "Радио Свободна Европа"

В изпратено до медията писмо, цитирано от беларуската медия, се казва, че наложеното спиране на изплащането на гранта от 15 март е отменено. Реално трябваха само 11 дни, за да се случи това - не е напълно ясно дали защото на отговорните за отпускането на парите им стана ясно, че нямат шанс в съда, след като преди 2 дни точно американският съд блокира заповедта за спиране на финансирането на "Радио Свободна Европа". Съдия Ройс К. Ламбърт удовлетвори искането на медията за временна ограничителна заповед с мотив, че прекратяването на федералната субсидия на организацията би нарушило постановени от Конгреса пари за новинарския канал. Парите се дават от законодателния орган на САЩ за промотиране на свободата и демокрацията по света. Грантът покрива бюджета на "Радио Свободна Европа" до края на септември, 2025 година т.е. американската фискална година.

❕Radio Free Europe/Radio Liberty will have its funding restored



The U.S. Agency for Global Media (USAGM) has decided to reverse its decision to revoke the grant for Radio Free Europe/Radio Liberty.



However, USAGM reserves the right to terminate the grant in the future if it… pic.twitter.com/V4ejbQZm8j