Репортер пострада, докато отразява протестите в Лос Анджелис

Британски репортер е бил ранен с гумени куршуми по време на протестите в Лос Анджелис, предадоха световните медии. Ник Стърн е отразявал сблъсъците между протестиращите срещу имиграционните и митническите власти на САЩ и полицията пред хипермаркет в град Парамунт в окръг Лос Анджелис - място, известно като пункт за наемане на работници, когато 14-мм гумен куршум е разкъсал бедрото му.

Nick Stern is a British journalist. Who had to have surgery this morning to remove shrapnel from his leg. @uspresstracker https://t.co/cigv5CSqtb pic.twitter.com/GQWpQkJtb8