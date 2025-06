Безредици в САЩ: Войници влязоха в сблъсък с протестиращи (ВИДЕО+СНИМКИ)

Войници от Националната гвардия на САЩ влязоха в сблъсъци с протестиращи в Лос Анджелис. Причината за екслацията на напрежението - несъгласието на протестиращите с част от мерките на американския президент Доналд Тръмп против миграцията. Около десетина служители на Националната гвардия, заедно със служители от Министерството на вътрешната сигурност, отблъснаха демонстранти, които се бяха събрали пред федерална сграда в центъра на Лос Анджелис. Сблъсъците продължиха и на улицата пред сградата, пише БТА. Още: Кметът на Вашингтон призова Националната гвардия заради „критична ситуация“ с мигрантите

WATCH: Flashbangs go off during live TV coverage in Los Angeles unrest zone, FOX News correspondent @CColemanFoxNews reports. pic.twitter.com/aL2jplMbEp