След заповедта на Тръмп: Калифорния не иска военни (ВИДЕА)

Да се отмени заповедта за разполагане на войски от Националната гвардия в Лос Анджелис. Това официално искане е отправил убернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм към администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Войските от Националната гвардия започнаха да пристигат в града на фона на продължаващите протести срещу акциите срещу имигрантите. В събота Тръмп подписа меморандум за разполагане на 2000 войници, „за да се справим с беззаконието, на което е било позволено да се разрасне“.

California: 🚨 Rioting, looting, and taking on 2,000 National Guards, 500 Marines, and Tom Homan’s Blackhawk helicopter.

