Вестник ли да му чете? Нуно Мендеш каза как сложи Ламин Ямал в задния си джоб

Левият краен бранител на Португалия Нуно Мендеш закономерно бе избран за най-добър играч на финалния турнир в Лигата на нациите. Футболистът на ПСЖ направи пореден феноменален мач срещу европейския шампион Испания, спирайки набезите на едно от най-добрите крила в света - Ламин Ямал. А след мача Мендеш коментира как е успял да се справи с младата звезда на Барселона, като напомни, че през целия сезон се е изправял срещу много класни атакуващи футболисти.

"За мен този мач бе като всички останали през сезона. В тях срещнах някои много големи играчи със страхотни технически възможности. Такива, които могат да правят разликата. Днес неутрализирах Ямал и съм щастлив, че помогнах на тима да спечели трофей", заяви Мендеш, който направи Ямал незабележим на терена, а също така помогна на отбора си и в атака, реализирайки първия гол във вратата на Испания, асистира за втория гол на Кристиано Роналдо и бе точен при дузпите.

"Най-важното за един футболист е да бъде постоянен в изявите си. Аз изиграх много добри мачове, но това се дължи на работата, която полагам индивидуално както на клубно ниво, така и в националния отбор. Освен това този сезон мина за мен без контузии, което не ми се бе случвало. Мисля, че това беше ключово", каза още 22-годишният Мендеш, който е считан за най-добрия ляв бек за изминалия сезон 2024/25.

През кампанията Мендеш неутрализира футболисти като Мохамед Салах от Ливърпул, Букайо Сака от Арсенал и Дензъл Дъмфрис от Интер, за когото трябва да се припомни, че направи невероятни представяния на 1/2-финалите срещу Барселона, но бе неузнаваем на финала срещу ПСЖ.

