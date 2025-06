Ето кои са победителите в двадесет и петото издание на ФАРА

През изминалите дни се проведе двадесет и петото издание на най-големия форум на комуникационната индустрия в България – ФАРА. По традиция събитието продължи 3 дни, в които премина както самото журиране на Творческия и Медийния конкурси, така и поредица от лекции и дискусионни панели с експерти от цял свят.

Отличието "Творческа агенция на годината" спечели агенция HUMAN, последвани от Next DC на второ място и Saatchi&Saatchi на трето място. Победителите бяха лично наградени от Кевин Суонепул, главен изпълнителен директор на The One Club for Creativity, който бе гост-лектор на тазгодишния Фестивал.

В класацията "Медийна агенция на годината" победител е All Channels Group, следвани от Starcom, част от Publicis Groupe България, а на трето място се класира Next DC. Наградата за "Медийна агенция на годината" бе лично връчена от д-р Карл У. Джоунс - един от най-награждаваните арт директори в мексиканската реклама, изследовател и преподавател по медии и комуникация.

Тази година наградата за "Рекламодател на годината" отиде при Върховен комисариат на ООН за бежанците, връчена от Диана Саватева, заместник-кмет "Култура и вероизповедания". ​ Наградата се връчва на база на точките, спечелени от награди и номинации в Творческия и Медийния конкурси. На второ място в класацията застана SOpharmacy, а на трето - Мебели Виденов.

За пръв път в историята на Медийния конкурс бе връчена "Excellence in Media" – специална награда, която отличава вдъхновяващ пример за индустрията. Наградата беше връчена на агенция All Channels Group за кампанията "Храна за размисъл".

Тазгодишното издание на ФАРА премина под надслов "Раждат се звезди", което бе вдъхновение за организаторите за добавянето на изцяло нова награда - "Изгряваща звезда". В категорията се отличават младите таланти и техния принос към успеха на агенциите, в които работят. Носител на наградата "Изгряваща звезда" на ФАРА 2025 стана Илона Здравкова, част от екипа на HUMAN. Младият талант беше награден от Чавдар Кенаров, Председател на Българската асоциация на комуникационните агенции.

Водещ на церемонията бе чаровната Карин Околие, български лекоатлет, телевизионен водещ и създател на подкаст. Всички наградени рекламни форми и кампании по време на ФАРА 2025, както и всички участници в събитията може да бъдат разгледани на https://www.fara.bg/view-newsbg/126.