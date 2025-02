Reuters: Байдън се е мотал с оръжието за Украйна чак докато Тръмп спечели изборите

Само половината от обещаната военна помощ на САЩ за Украйна в последната година на мандата на Джо Байдън като американски президент е била доставена. Това сочи разследващ материал на Reuters, в който се набляга на следното - доставките на американско оръжие са тръгнали както трябва след като през ноември Доналд Тръмп победи вицепрезидента на Байдън и кандидат на демократите за държавен глава на САЩ Камала Харис.

Специално в материала е отбелязано, че когато в отчетите пише "доставено" за дадено оръжие или артикул, това значи нещо различни според това за кой род войски в американската армия се отнася. Пример - източници на Reuters (агенцията твърди, че е говорила с над 40 източници) заявиха, че до началото на декември 2024 година Украйна е получила само 30% от обещаната бронирана техника и само 50% от общо обещаното, което идва директно от американските военни резерви т.е. не трябва да се произвежда тепърва.

Изрично е уточнено - чак след победата на Тръмп, американските оръжейни доставки за Украйна са доближили нивото от средата на 2023 година, когато Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за последно държаха инициативата в бойните действия. Месечно това значи по 1,1 млрд. долара - а преди септември, 2024 година, американската военна помощ за Украйна е била малко над 550 млн. долара месечно т.е. тройно по-малко.

За момента администрацията на Доналд Тръмп не казва, че спира с военната помощ - пратеникът на Тръмп за мир в Украйна Кийт Келог е лаконичен: "Ще използваме всичко, което помага за решителна позиция за постигане на мир". Келог също критикува Байдън за оръжието за Украйна: "Не пращаше колкото трябва и когато трябва". А Reuters уточнява, че данните за пратките са страшно объркани и не може ясно да се проследи процесът по изпращане на нещо.

Олександра Устинова, украински депутат и съветник на украинския министър на отбраната Рустем Умеров, е категорична: "Всеки път, когато молехме за нещо, то идваше 6-9 месеца по-късно". Украинците дори са казвали, че приемат доставки на оръжие и техника на части, ако това ще ускори процесът на получаване. През следващите години предстои доставка на американско оръжие и военна техника за Украйна за 30 млрд. долара - това идва по подписани с производители в САЩ договори и тепърва се изработва.

Източник: Reuters

На този фон - след поредната успешна украинска атака с дронове срещу обекти в Русия стана ясно, че е уцелена ключова мощност за преработка на газов кондензат и тя е извадена извън строя. Кондензатът се използва за производство на бензин от по-ниско качество, може да се обогатява и за производство на по-висококачествено гориво: 70 украински дрона: Руска петролна рафинерия и руски газов завод горят (ВИДЕО)

The strike on the Astrakhan gas processing plant damaged a combined gas condensate processing unit, a plant employee told Governor Babushkin during his visit. pic.twitter.com/Wi9nRSB80o