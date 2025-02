100 млрд. долара помощ от САЩ ги няма. Кой ще командва мироопазващи сили: Зеленски не пада по гръб (ОБЗОР - ВИДЕО)

Над 75 млрд. долара помощ – военна и хуманитарна, са предоставили Съединените щати на Украйна. Обещаната обаче помощ за Украйна като поет ангажимент с одобрение от Конгреса е 177 млрд. долара дотук. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Associated Press. "100 млрд. долара не сме ги получили, някои хора говорят за общо 200 млрд. (препратка към думи на американския президент Доналд Тръмп как САЩ дали 200 млрд. т.е. много повече от ЕС) - и това е важно, защото говорим за конкретни, специфични неща. И не за армията – армията получи 70 млрд. долара", уточни Зеленски, визирайки явно американската хуманитарна помощ и подкрепа за икономиката и бюджета на Украйна:

Ukraine has received over $75B of the $177B in U.S. aid—where the rest is remains unclear, Zelensky said. The nearly $200B figure "may exist only on paper." Some funds went to humanitarian programs via NGOs, but not to the state budget. #Ukraine pic.twitter.com/wxC5nmtLbb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

Мирът в Украйна – как?

Зеленски подчерта в интервюто, че на срещата му с Доналд Тръмп и Еманюел Макрон в Париж френският президент е повдигнал въпроса за бъдещ мироопазващ международен контингент в Украйна. Макрон и преди е повдигал темата – но за Украйна е важно не просто да се каже, че ще има контигент, а какви ще са неговата численост, неговият професионализъм. "Реално присъствие, а не на хартия – тези войници трябва да са на терен и да се намесят в случай на нужда. Трябва да знаем колко са и къде са точно – да не са ефимерни", заяви Зеленски.

Украинският президент даде пример и защо това е толкова важно – той напомни, че когато пълномащабната война е стартирала, "всички посолства – и американското, си тръгнаха. Дори (чужди) институции, които работеха за Украйна, си тръгнаха. Въпросът е кой решава – за мен, да бъда честен, в условия на смут това беше предателско. Представете си, че има контингент – въпросът е кой командва. Кой? Какво ще направи този контингент, ако Русия ни удари?".

Zelensky on Macron’s idea of European forces in Ukraine: it’s taking shape but with questions. "It can't just be symbolic. If they’re here for defense, we need clarity on leadership & mandate in case of attack." It’s part of broader security guarantees, not the only one. pic.twitter.com/ypB2m9uPVv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

И още - Дария Херасимчук, съветник на Зеленски по въпросите на децата, посочи пред "Суспилно", че Русия е извела незаконно от Украйна в Русия над 20 000 украински деца, като са върнати само 1189 от тях, с помощта на посредници като Катар, Южна Африка и Ватикана. Херасимчук беше категорична, че руската армия е избивала родители на деца, които после са отвеждани под предлог евакуация и държани в рехабилитационни лагери – всъщност места за индоктринация. Руските власти усилват натиска за мобилизация на украински тийнейджъри, за да се бият срещу Украйна, каза още Херасимчук.

Същевременно, едно от украинските оръжия на руския диктатор Владимир Путин – Олег Царьов, който иска да става президент на Украйна, но отдавна избяга в Русия, обясни как "напредваме 5 пъти по-бързо на бойното поле от миналата година". Тоест, той говори с думи сякаш е руснак, не украинец. Дори и с това темпо обаче, да се овладее цялата Донецка област ще трябват още 3 години, по сметката на Царьов. "Няма да са 100 години, но ще е много дълго", уточни той. И не пропусна обичайните линии на руската пропаганда – нямало как украинците и руснаците да бъдат вечни врагове, и в миналото имало такива неща като сегашната война, но украинците и руснаците са "кръвни братя":

Russian State Duma deputy Tsarev acknowledged that capturing Donbas will take years at the current pace, making it impossible to destroy Ukraine. pic.twitter.com/5P8kJffteZ — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 2, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Голямата новина от бойното поле в Украйна е, че за пръв път от няколко месеца на дневна база има под 100 бойни сблъсъка – само 97 за денонощието на 2 февруари. Това е с 13 по-малко на дневна база, съгласно украинските официални данни. За сметка на това има удвояване на използваните от руснаците авиационни бомби (КАБ) – 112. 43 от тях са хвърлени в Курска област – какво стана там на 1 февруари, припомнете си: Жертви и десетки ранени в Суджа: Русия обвини Украйна, Киев показа ясно откъде идва бомбата (ВИДЕО)

И още – руската артилерия е изстреляла 5800 снаряда, което затвърждава данните от последната седмица за по-голямата ѝ активност, над границата от 5000 снаряда дневно. Руснаците са използвали и 2725 FPV дрона-камикадзе за денонощието на 2 февруари, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

First footage of Ukrainian Su-27 from the 39th Tactical Aviation Brigade using U.S. 1000-lb (~460 kg) Mark 83 bombs with JDAM-ER kit. Previously, only 500-lb (~230 kg) Mark 82 bombs were supplied to Ukraine. pic.twitter.com/PXRv377U7e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2025

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски коментира, че продължават да се прехвърлят от небойни части на украинската армия към бойни. Като приоритети той посочи украинските удари в руския тил и операция "Курск".

Най-горещото направление си остава Покровското – 39 отбити руски пехотни атаки там, докато в съседното Новопавловско направление има едва 1 руска пехотна атака, в района на Константинопол, северният фланг на Велика Новоселка. Има обаче сериозно повишение на руската военна активност в Купянското направление – 18 руски пехотни атаки там. Още само в Курска област руските пехотни атаки са двицифрено число - 12: Купянск: Пример, че Путин не мисли за преговори за Украйна. Тя има нови дронове с бомби (ОБЗОР – ВИДЕО)

Two Russian soldiers embarked on a suicidal mission to deliver ammunition via an ATV, only to detonate on a TM-62 anti-tank mine. pic.twitter.com/QuhPdctCEN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

(КАРТА) В Курска област новината е, че руската армия така и не успя да премине през село Погребки, най-северната точка на окупираната от украинците част в Курска област – това посочва украинският източник NOELReports на база геопокализирани данни и съответно прави карта на ситуацията. За сметка на това руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, се радва на руско настъпление към Свредликово. То било важно, за да се продължи към Суджа в тил – а че освен приближаване към селото друго няма личи от самата публикация на канала на Звинчук.

The 103rd Separate Brigade of Territorial Defense Forces of Ukraine alongside State Border Guards repelled a Russian mechanized column attacking Ukrainian positions in the Kursk region, and destroyed 2 BMP-2's and an MT-LB. pic.twitter.com/mr7i9kWwUT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

🔥Soldiers of Ukraine's 61st Brigade in the Kursk region effectively combine artillery and drones to counter Russian assaults. Artillery targets enemy groups, while drones strike individual soldiers. pic.twitter.com/pP1gG02QbD — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 2, 2025

И още твърдения от "Рибар" - в Торецк не било освободено селцето Кримско, както каза руското военно министерство на 1 февруари, ами на 70% овладяно. Имало и руски напредък в "горски насажения" по жп линията Донецка при Котлино, южния фланг на Покровското направление:

"The Pokrovsk direction remains one of the hottest. In January alone, our warriors neutralized over 15,000 invaders here, with about 7,000 eliminated permanently," Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces Oleksandr Syrskyi reports. pic.twitter.com/zkEJmfncAr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

Специално за Лиманското направление, южно на Купянското, украинският военен телеграм канал "Офицер+" предупреждава, че ситуацията в Терно се влошава, но в съседното село Ямполовка украинците удържат. Големият проблем е, че от Терно руснаците могат и организират непрекъснати атаки, тъй като "се укрепиха в дупките си", става ясно от написаното. При Ямполовка са унищожени 2 руски бронетранспортьора и 14 руски войници са елиминирани, уточнява "Офицер+" заедно с украинския генщаб. В дневния анализ на ISW има посочени геолокализирани видеокадри, показващи руски напредък западно от Макеевка, Лиманско направление, към Борово, Купянското направление.

В Часов Яр боевете също са жестоки – но засега големи промени на позиции няма, най-голямата военна активност е в центъра на града:

Tankers from the 24th Mechanized Brigade, repel a Russian attack in Chasiv-Yar. One Ukrainian tank finishes off a Russian BMD from close range. pic.twitter.com/W3QLRaeCJq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец специално отбелязва в официалния си канал в Телеграм как има подновена руска информационна офанзива всеки украински неуспех, всяко нарушение и всяко потенциално престъпление, особено свързано с украинската армия, като пример, че Украйна ще загуби обезателно срещу Путин и няма да остане никаква държава дори, ако не спре да се съпротивлява моментално. "Те дори не се замислят, че натрапвайки упорито това в обществото, не само се разкриват в зародиш, но и предизвикват отвращение от обществото, а не така желаната от тях "популярност", подчертава Машовец.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 71 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 38 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 25 са приземени с електронно заглушаване. Това означава, че 8 дрона са преминали през украинската защита. В резултат на вражеската атака са засегнати Сумска област, Харковска област и Черкаска област, уточняват украинските ВВС.

