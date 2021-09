„Ролинг Стоунс“ започна турнето си в САЩ

Групата "Ролинг стоунс" започна отложеното заради пандемията от COVID-19 турне в САЩ, предаде Ройтерс. "No Filter" тръгна от Сейнт Луис, щата Мисури.

Групата излезе на концерт за първи път от 60 г. без барабаниста си Чарли Уотс, който почина през август.

Празна сцена, озвучена само от барабани и осветена със снимки на покойния Уотс на видеостената, сложи началото на това дългоочаквано турне. След втората песен - вълнуващо изпълнение на "It's Only Rock `N' Roll (But I Like It)", Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Уд се появаха на сцената.