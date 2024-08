Самолет с 62-ма на борда се разби в щата Сао Пауло, Бразилия (ВИДЕО)

Пътнически самолет с 62-ма души на борда се е разбил в щата Сао Пауло, Бразилия, предаде телевизия GloboNews.

На кадрите се вижда как той пада, а после - голяма горяща площ и дим, излизащ от самолета.

Местната пожарна служба потвърди, че самолетът е паднал в град Винхедо.

Авиокомпанията Voepass, която оперира регионални услуги в Бразилия, все още не разполага с информация дали има загинали или ранени.

Съобщава се, че самолетът ATR-72 е пътувал от Каскавел в щата Парана до Гуарульос в щата Сао Паоло.

Mora videos from the airplane that fell in Brazil a few hours ago



May God receive their souls. 😔 pic.twitter.com/16t0x6fRma