САЩ отпуснаха нов пакет военна помощ от 325 милиона долара за Украйна

Пакетът включва оборудване за противовъздушна отбрана, боеприпаси за системите NASAMS и HIMARS, 15 бронирани машини Bradley, 10 БТР Stryker, противотанкови системи Javelin, ракети TOW, над 22 милиона патрона за леко стрелково оръжие, резервни части и друго оборудване.

❗️ The U.S. has allocated a new $325 million military aid package to Ukraine



The package includes air defense equipment, ammunition for artillery and HIMARS, 15 Bradley IFVs, 10 Stryker APCs, Javelin, TOW missiles and other equipment. pic.twitter.com/8R36zTe3zp