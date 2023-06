САЩ се готвят да заменят загубени при украинската контраофанзива бронирани машини Bradley

ОЩЕ: Загубите в украинската контраофанзива: Няма победа без жертви (ВИДЕО)

Досега на Украйна са доставени около 110 Bradley, но при започването на украинската контраофанзива в Запорожка и Донецка област бяха загубени над една дузина. Според CNN става въпрос за 16 бронирани машини Bradley. Доста от тях всъщност не са унищожени, а изоставени с повреди, които могат да бъдат отстранени, стига да бъдат изтеглени.

⚡️Footage of the evacuation of servicemen of the 47th Motorized Brigade of the Armed Forces of Ukraine from a disabled BMP M2A2 Bradley ODS-SA, pic.twitter.com/y7unvH0Qlq