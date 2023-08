САЩ потвърдиха - пращат нов военен пакет на Украйна съвсем скоро (ВИДЕО)

"Продължаваме да снабдяваме Украйна с артилерия, с цял набор от оръжия. По-късно тази седмица ще направим и други съобщения за допълнителната помощ, която планираме да предоставим на Украйна", каза той.

Matthew Miller, Spokesperson for the U.S. Department of State, confirmed in a briefing that the US will provide another aid package to Ukraine this week.



"We continue to supply Ukraine with artillery, with a whole host of weapons. We have other announcements coming later this… pic.twitter.com/Gu6ukS09vA