САЩ одобриха доставката на първите танкове "Abrams" за Украйна (СНИМКИ)

Танковете ще пристигнат в Украйна в началото на есента, позовавайки се на информация на американският помощник-секретар на армията по придобиването, логистиката и технологиите Дъглас Буш, съобщава CNN.

"Те са готови. Сега те трябва да бъдат доставени в Европа и по-нататък в Украйна, заедно с всичко, което върви с тях: боеприпаси, резервни части, горивна техника, ремонтни съоръжения. Така че това не са само танкове, това е целият пакет", цитира CNN думите на Дъглас Буш, споделени от каналът на NEXTA в X.

Буш обаче не уточни колко танка ще има в тази първа партида.

САЩ обявиха намерението си да прехвърлят 31 танка "Abrams" в Украйна през януари тази година. Досега танковете са ремонтирани и подготвени за транспортиране, а междувременно украинските танкисти и техници се обучават на същите танкове в Германия от май.

❗️ US approves shipment of first batch of Abrams tanks to Ukraine



It is reported that the tanks will arrive in #Ukraine in early fall. This was announced by the #US assistant secretary of the Army for acquisition, logistics, and technology, Douglas Bush.



"They are ready. Now… pic.twitter.com/oAknb0qj4e