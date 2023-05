САЩ проучват дали американски машини са ползвани за атаката в Белгородска област

Той каза, че САЩ ясно са заявили на Киев, че не подкрепят никакво използване по такъв начин на произведено в САЩ оборудване, съобщава БТА.

Припомняме, че става въпрос за атаката на две формации - Руският доброволчески корпус и Легион "Свободна Русия", в Белгородска област. Украйна отрече всякаква отговорност в тази атака. Но командирът на Руския доброволчески корпус Денис Капустин казва, че Киев е насърчил онези, които са я извършили, без обаче да им дава оръжия или оборудване.

Answering journalists' questions, the leader of the Russian Volunteer Corps, White Rex, says the unit had no losses during the Belgorod incident, only two wounded. He somewhat dodges questions about American combat vehicles, saying these could be re-captured from Russians,… pic.twitter.com/mQRSPIfvlA