Силна зимна буря връхлетя САЩ (ВИДЕО)

Части от Съединените американски щати (САЩ) бяха покрити със сняг този уикенд, тъй като силна зимна буря връхлетя цялата страна, съобщава BBC. Националната метеорологична служба издаде предупредително предупреждение за района, че условията за пътуване ще се влошат поради лед и сняг по пътищата. Метеоролозите предупредиха, че повече от 60 милиона души в източната част на страната са изправени пред виелици, допълва Al Jazeera.

„Разрушителната зимна буря ще засегне Централните равнини до Средния Атлантик до понеделник с широко разпространен обилен сняг и увреждащи натрупвания на лед“, каза NWS в последния си доклад.

US weather service says millions of Americans affected as ice and snow hits Nebraska and heavy snow falls in New York. According to Reuters, in North Platte, Nebraska, the National Weather Service (NWS) sent out an advisory warning that travel conditions will deteriorate due to…

В Кентъки, Мисури и Вирджиния е обявено извънредно положение. Повече от 60 милиона души са на пътя на опасната буря, която ще потопи източната половина на САЩ в дълбоко замръзване на арктическия въздух до понеделник, което ще доведе до сериозни смущения в пътуванията. Предупреждения за зимни бури са издадени от западен Канзас до крайбрежните щати Мериленд, Делауеър и Вирджиния, необичайно широка ивица от 2400 километра (1500 мили) под непосредствена заплаха, пише още Al Jazeera.

Хората в Сиракуза, Ню Йорк, се бориха със силния вятър, за да разорават пътеки през снега, докато зимни условия бяха наблюдавани и в Лоувил, по на север. Норт Плат, в среднозападния щат Небраска, също беше ударен от сняг и лед, пише BBC.

Очаква се бурята да се премести от Средния запад към източната част на САЩ и да достигне атлантическото крайбрежие до вторник. Тя ще донесе виелици и значителни поледици - очакват се прекъсвания на тока и проблеми с транспорта.

През следващите дни в Канзас и Мисури се очаква да има до 20 сантиметра сняг и температури до -29 градуса. В няколко щата е обявено извънредно положение. Около 3500 полета са забавени и отменени в цялата страна, а влакове също са отменени.

Очаква се сегашната буря да донесе най-обилните снеговалежи и най-ниските температури в САЩ от 2011 г.

A snow storm is approaching the US. It could be the largest in 14 years



The storm is expected to move from the Midwest to the eastern US and reach the Atlantic coast by Tuesday. It will bring blizzards and significant ice; power outages and problems with transportation are…