След опита за атентат: Тръмп зад бронирано стъкло на първия си митинг на открито (СНИМКИ)

Кандидатът за президент Доналд Тръмп проведе първото си предизборно събитие на открито след опита за атентат. Той отправи критики към опонента си от Демократическата партия Камала Харис зад бронирано стъкло на митинг в щата Северна Каролина.

Събитието в Ашеборо беше шанс за Тръмп да възвърне дългогодишното си господство в организирането на грандиозни митинги.

ОЩЕ: Проучване: Вълна от млади гласоподаватели за Камала Харис, Тръмп губи подкрепа

Това беше първото му голямо събитие на открито, след като леко ранен при опита за убийство на подобно открито място в Бътлър, Пенсилвания, преди месец.

Former President Donald Trump, the Republican presidential nominee, gave a speech at an outdoor rally in Asheboro, N.C. behind bulletproof glass for security reasons. His supporters gathered to hear his campaign promises. pic.twitter.com/lF4zt9GIuZ