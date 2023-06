Срути се натоварена магистрала във Филаделфия (ВИДЕО)

Срутването е отнело четири ленти за движение по надземния участък на силно натоварената магистрала, въпреки че не се съобщава за пострадали.

Кадри, излъчени по телевизията, показаха пламъци и дим, излизащи от разрушения участък на междущатска магистрала 95 в североизточния квартал Такони, като части от надземната част на пътя бяха паднали върху платната под него, предаде БГНЕС.

Говорителка на града заяви пред АФП, че "голям пожар под I-95" е причинил срутването на магистралата, но не го свързва с нито едно превозно средство. Тя каза, че пожарът е "под контрол".

