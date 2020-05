Стив Банън се включи в битката на Тръмп срещу Китай

Йончева видя демонизиране на държави заради коронавируса Като член на Комисията по външни работи в ЕП, Елена Йончева, евродепутат от Групата на Социалистите и Демократите в Европейския парламе... Прочети повече

Комунистическата партия е виновна за опустошенията, причинени от коронавируса . Китай трябва да носи отговорност. Китайското ръководство е "враг на китайския народ, враг на американските граждани и враг на цялото човечество", каза Банън. От съществено значение е Китай да плаща за щетите, причинени от глобалното спиране заради пандемията. Според Банън не става дума за трилиони, а за „десетки трилиони”, които трябва да бъдат платени. Преди време президентът Доналд Тръмп заяви, че правителството на САЩ ще изисква 10 милиона долара за всеки убит гражданин на САЩ.Банън заяви, че не е ясно дали вирусът е бил преднамерено пуснат от лабораторията на Ухан или става дума за небрежност. В този контекст той спомена и производството на агенти за биологична война от китайски биолаборатории. Той обаче не каза, че коронавирусът е средство за биологична война или е бил манипулиран от изследователи. Американските разузнавателни агенции по-рано заявиха, че нямат информация, че вирусът е предназначен за военни действия или е бил манипулиран. Банън, който все още е близък довереник на Тръмп, принадлежи към крайния десен спектър на американската политика. Той е изобретател на концепцията за "икономически национализъм". От началото на работата си за правителството на САЩ Банън винаги е заемал позицията, че САЩ и Китай са във война за глобално икономическо господство.Но в случая с COVID-19 екстремната му позиция е споделяна и от леви политици, медии и част от тайните служби. В неделя кореспондентът на The New York Times в Брюксел Стивън Ерлангер публикува подробно досие, в което атакува китайците. Има група агресивни дипломати под ръководството на президента Си Дзинпин , които предизвикаха конфликт в страните, в които са разположени. Цитирани бяха поне седем китайски посланици в страните, в които са разположени: Франция, Казахстан, Нигерия, Кения, Гана и Африканския съюз. Обвиненията: Дезинформация и "расистко третиране" на африканците в Гуанджоу. Ерлангер цитира Анджела Щанцел, китайски експерт от Германския институт за международна политика и сигурност (SWP), с твърдението, че дори в Германия „недоверието към Китай към вируса се е ускорило толкова бързо, че никое министерство не знае как да се справи с него. ". В Германия и Обединеното кралство, в допълнение към новите въпроси относно целесъобразността на използването на Huawei за нови 5G системи, са налице и нарастващи опасения относно това да станат зависими от Китай за основни материали и фармацевтични продукти.Франция, която традиционно е имала добри отношения с Пекин, също е ядосана от критичните изявления на китайските дипломати, включително обвинението, че французите умишлено са изоставили възрастните си граждани да умират в старчески домове. Това изявление доведе до порицание от страна на френския външен министър Жан-Ив Льо Дриан и гняв сред законодателите, въпреки извършената преди това размяна на медицинско оборудване като маски. Твърди се, че германското правителство наскоро се е оплакало, че китайските дипломати са поискали от правителствени служители и ръководители на големи германски компании писма за подкрепа и благодарности за помощта и усилията на Пекин за борба с вируса. Все още не е ясно дали обвиненията се дължат на голям глобален спор с Китай или дали това е реторика на кампанията: противник на Тръмп за президентстския пост ще бъде бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън . Лагерът Тръмп го обвинява в подкуп от китайците. В допълнение към съмнителните си дейности в Украйна, синът на Байдън Хънтър също е получил значителни плащания за консултантска работа в Китай. Включването на The New York Times в дебата може да бъде индикация, че конфликтът е достигнал ново, международно ниво и се насочва към ескалация. Досега изданието заемаше противоположната позиция по отношение на политиките на Доналд Тръмп за почти всичко. Вижте още: НА ЖИВО: Последна информация и всичко за коронавируса, 4 май