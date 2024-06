Съпругата на Асанж благодари за подкрепата и пусна кадри от излитането му (ВИДЕО)

"Джулиан е свободен", написа тя. "Думите не могат да изразят нашата огромна благодарност към вас - да, вас, които сте се мобилизирали в продължение на години и години, за да осъществите това. Благодаря. Благодаря. Благодаря", написа Стела.

Наред с това тя отправя спешен призив за дарения за покриване на 520 000 USD за самолета. "Пътуването на Джулиан към свободата идва с огромна цена: Джулиан ще дължи 520 000 USD, които е длъжен да върне на австралийското правителство за чартърен полет VJ199. Не му беше разрешено да лети с търговски авиокомпании или по маршрути до Сайпан и след това до Австралия. Всеки голям или малък принос се оценява високо", пояснава съпругата.

Асанж, чиято сага продължи близо 15 години, се съгласи да признае вината си пред американското правосъдие, за да се върне на свобода след петте години в британски затвор, където чакаше екстрадиция в САЩ.

Там той е обвинен, че е изнесъл наяве стотици хиляди поверителни американски военни и дипломатически документи.

