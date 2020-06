The Guardian атакува Тръмп през отношенията му с военните

Американският президент Доналд Тръмп се опита да затвърди връзката си с армията на САЩ в събота (13 юни), изнасяйки реч при завършване на курсантите във Военната академия в Уест Пойнт и се похвали с „колосално“ възстановяване на американските бойни сили в размер на $ 2 трилиона долара.

#Biden Threatens Trump!

Says US Military will remove the President after he (#Trump) tries to steal the election. #CivilWar2020 pic.twitter.com/EEJDqaCEL7 — Darrin McBreen (@MediaRival) June 12, 2020

Trump has lost the US military. And that’s very good news.https://t.co/1SrztIvidN — Elizabeth C. McLaughlin 🩸🦷 (@ECMcLaughlin) June 11, 2020

Did you know:



President Trump appointed the first EVER Black Service Chief of any US military branch yesterday



Why didn’t the mainstream media cover this historic appointment?



I guess reporting on it would get in the way of their “systemic racism” narrative



🤔 — Charlie Kirk (@charliekirk11) June 10, 2020

When the US President promises US military invasions of Democratic cities to overthrow duly elected government&will-of-the-people, I take that literally&seriously. — David Rothschild (@DavMicRot) June 11, 2020

Речта на Тръмп в Уест Пойнт на 85 км от Ню Йорк беше „усърдно мързелива”, само с малко похвали, но политическата обстановка се пропука от гражданско-военно напрежение, пише The Guardian в публикацията Why Trump loves the US military – but it doesn't love him back. В хода на мероприятието „остро се чувстваше напрегнатост в отношенията между армията и гражданските власти.” Когато всичко друго престане да работи, а това се случва често, президентът прегръща знамето и военните. Но тези дни военните не му отвръщат със същото. Трябва да се обърне внимание на това като задължение, но също толкова инертно като Old Glory - знамето, което Тръмп е възприел за възхищение на публични събития.Президентът обича да нарича войниците около него като „моите генерали“ и „моите военни“. Притежателното местоимение винаги е било в духа на гражданската правота, дори преди да стане ясно колко буквално го тълкува Тръмп. Церемонията в събота в West Point беше олицетворение на подхода на президента. Повече от хиляда кадети от випуск 2020 г. бяха извикани обратно от домовете си в кампуса, на 50 мили северно от Ню Йорк, въпреки пандемията от коронавирус , така че Тръмп можеше да произнесе реч по телевизията.Петнадесет кадети са тествани положително. Останалите трябваше да спазват карантина в продължение на две седмици. Целият спектакъл беше широко използван като сценичен декор за кампанията за преизбиране на Тръмп, дни след като президентът прекрачи линия в ползването на военни лидери като реквизит. На 1 юни президентът е прочистил района около Белия дом от мирни демонстранти, които протестират срещу полицейски убийства на черни американци. Използвани са сълзливи газове и други химически дразнители, както и гумени куршуми, палки и насъскана полиция, така че Тръмп да може да ходи по площад „Лафайет”, да позира с Библия пред Сейнт Джон, наречената „църква на президентите“.В антуража му бяха министърът на отбраната Марк Еспър и председателят на обединените началници на щабове ген Марк Мили, последният облечен в бойна униформа. При наличието на десетки войници от националната гвардия, със сигурност изглеждаше, че потискането от Тръмп на мирни протести е като военна операция, в нарушение на нормите, които са в основата на американското военно поведение в продължение на век и половина. Тръмп планираше да отиде много по-далеч, като се позовава на Закона за въстанието от 1807 г. за разполагане на елитен боен отряд от 82-та десантна дивизия по улиците на столицата. „Това, което имаме тук, е усилие да използваме военните за предимство, за да може потенциално да пусне войски на улицата, за да се изправи срещу протестиращите [и] да се представи като президент на закона и реда, което е концепция с доста исторически расови подтекстове", заявява Риза Брукс, професор по политически науки в университета Маркет.Тъй като дублирането на снимките се затрупни, Еспър и Мили „натиснаха спирачките”. Имаше съобщения, че Еспър е близо до уволнението, тъй като се противопоставя на използването на Закона за въстанието и използването на 82-та десантна дивизия.Тази седмица във видеообръщение към Националния университет по отбрана Мили се извини за присъствието си, като заяви, че е било грешка. В администрацията, към която абсолютната лична лоялност е всичко, дълголетието в длъжността и на двамата мъже изглежда е под въпрос. Те са изправени пред силата на мощни ветрове.Редица пенсионирани генерали осъдиха поведението на Тръмп. Джеймс Матис, морският командир, който беше първият министър на отбраната при Тръмп, го обвини в „злоупотреба с изпълнителна власт“ и в „подигравка с конституцията“. Преди церемонията в Уест Пойнт стотици нейни възпитаници от випуск 2020 г заявиха.: „Загрижени сме, че колегите, които работят на висши публични длъжности, не успяват да спазват клетвата си и ангажимента си към дълг, чест, държава“, се казва в отвореното писмо във връзка с Еспер, випуск от 1986 г. „ Техните действия застрашават доверието на аполитична военна сила."Питър Берген, директор на програма за международна сигурност в аналитичен център „Нова Америка” и автор на книгата „Тръмп и неговите генерали: Цената на хаоса”, казва: „Мисля, че това е най-големият разкол между военното и цивилното ръководство. Не мога да си спомня време, в което да е имало по-голяма пукнатина." Подобни тревоги бяха усилени от расовото напрежение, неспокойната линия на вина в американското общество и политика.Въоръжените сили на САЩ отразяват многообразието на нацията много повече от другите институции. На фона на протестите срещу убийството на Джордж Флойд, черните офицери, които публикуваха емоционални видеоклипове, са свидетелство за системен расизъм и бяха подкрепени от обществото. Протестното движение даде нов тласък на опитите за премахване на символите на Конфедерацията. Военноморският и морският корпус забраниха показването на знамето на Конфедерацията, а армията предприема стъпки за преглед дали 10 от неговите бази трябва още да носят имена на офицерите от Конфедерацията.Алис Хънт, бивша високопоставена служителка в Пентагона, сега в Центъра за стратегически и международни изследвания, заявява „Старшите военни ръководители, както действащи, така и пенсионирани, са в много деликатно положение, защото те искат да запазят своята безпартийност ... но също искат да говорим колко е важно американската армия да бъде антирасистка." Нарастващата разлика между расистко чувствителните въоръжени сили и тяхното ръководство, което привлича значителна подкрепа от страна на белите националисти, стана очевидна тази седмица. В понеделник Пентагонът посочи, че Еспер обмисля промени в базите, наречени на имената на генерали от Конфедерацията. В сряда Тръмп постанови в Twitter: „Моята администрация дори няма да обмисли преименуването на тези великолепни военни бази. Нашата история като най-великата нация в света няма да бъде подправена", заяви той. „Уважавайте нашите военни!“ Уважението към военните е мощен опиат в политиката на САЩ. Те запазват доверието на огромно мнозинство от електората. Одобрението на опитни служители на флага се търси с ентусиазъм по време на изборите, въпреки че действителните предизборни ползи изглеждат незначителни. Тръмп се обгради с генерали в началото на мандата си. Всички те избягаха и сега са или критични, или мълчаливи.Президентът е техен главнокомандващ, но лоялността им е преди всичко към Конституцията. Те трябва да се подчиняват на всяка заповед, която им дава Тръмп, стига да е законна. Като призна, че е бил накаран да премине тази линия, ген. Мили сигнализира, че е нащрек, за да възпре това да се случи отново. Но това може да бъде трудна преценка. Какво ще се случи, да кажем през октомври, ако Тръмп изостане в гласовете в урните и затова иска да си подготви военно приключение в чужбина или показване на сила по американските улици? През октомври 2018 г. армията получи заповед да изпрати стотици войници до мексиканската граница, няколко седмици преди междинните избори - ход, който позволи на президента да твърди, че предприема решителни действия по имиграцията. „Няма как висшите военни ръководители да не водят множество трудни разговори помежду си за това как ще изглеждат следващите шест месеца, какво може да бъде поискано да направят и какво би било подходящо да направят“, казва Мара Карлин, бивш помощник-министър на отбраната за развитие на стратегии и сили. „Мисля, че следващите няколко месеца ще бъдат наистина сложни” - — предупреждава тя в интервю за The Guardian. Превод: Ганчо Каменарски