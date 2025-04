"Той е идиот": Хиляди американци протестират срещу Тръмп и митата му (ВИДЕО)

Огромни маси от протестиращи се събраха в различни градове в САЩ, за да протестират срещу президента Доналд Тръмп, предаде BBC. Това е най-голямата национална опозиционна проява, откакто президентът встъпи в длъжност през януари, отбелязва BBC. Организаторите на протеста „Долу ръцете“ направиха митинги на 1200 места във всичките 50 американски щата. Хиляди хора излязоха в Бостън, Чикаго, Лос Анджелис, Ню Йорк и Вашингтон, както и в други градове. Протестиращите изразиха недоволството си от цялостната политика на Тръмп - от външнополитически, през социални до икономически въпроси. Още: Митата на Тръмп: Защо пак ги изчисли грешно и какви са тези магически формули? (СНИМКИ)

След съобщението на Тръмп, че САЩ ще наложат високи вносни мита на повечето страни по света, митинги се проведоха и извън САЩ, включително в Лондон, Париж и Берлин.

В Бостън някои протестиращи заявиха, че са били мотивирани от имиграционни нападения срещу американски студенти, довели до арести и процедури за депортиране.

Студентката по право Кейти Смит каза пред BBC News, че е била мотивирана от турската международна студентка Румейса Йозтурк , чийто арест близо до университета Тъфтс в Бостън от маскирани американски агенти беше уловен от камера миналия месец.

„Можете да се изправите днес или може да бъдете взети по-късно“, каза тя и добави: „Обикновено не съм протестиращо момиче“. Още: Netflix, Facebook, iPhone: Призиви за бойкот на продукти от САЩ заплашва Тръмп и икономиката

В Лондон протестиращите държаха плакати с надписи "WTAF America?", "Спрете да наранявате хората" и "Той е идиот"

Те скандираха "Долу ръцете от Канада", "Долу ръцете от Гренландия" и "Долу ръцете от Украйна", имайки предвид промените на Тръмп във външната политика на САЩ. Тръмп многократно е изразявал интерес към анексирането на Канада и Гренландия. Той също влезе в публичен спор с украинския президент Володимир Зеленски и твърде неадекватно се опитва да посредничи за мирно споразумение между Украйна и Русия.

