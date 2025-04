Митата на Тръмп: Защо пак ги изчисли грешно и какви са тези магически формули? (СНИМКИ)

Таблицата, която Доналд Тръмп показа на 2 април, определено беше впечатляваща: отляво съществуващите мита за американските стоки в отделните страни, отдясно - новите контрамита на САЩ. И срещу таксите, налагани от ЕС в размер на 39 процента, САЩ налагат ставка от 20 процента. Само че - ако митата на ЕС за американските стоки наистина са 39 процента, дали насрещните от САЩ, възлизащи на 20 на сто, не са дори твърде меки? С други думи - прав ли е Тръмп?

В действителност числата от таблицата на Тръмп нямат нищо общо със специфичните ставки на отделните страни, пише германската обществена медия АРД и посочва, че на уебстраницата на търговското представителство на САЩ сметките са обяснени по следния начин: взима се търговският дефицит на САЩ с някоя определена страна и се дели на общия износ на тази страна към САЩ. След това резултатът се дели наполовина - и новите американски мита са готови, пише "Дойче веле".

Но защо митата на САЩ са само наполовина толкова високи? Защото "ние сме добри хора", каза Тръмп. Финансовият журналист и автор на книги Джеймс Суровики бе един от първите, който обясни тези сметки в публикация в мрежата Х.

Just figured out where these fake tariff rates come from. They didn't actually calculate tariff rates + non-tariff barriers, as they say they did. Instead, for every country, they just took our trade deficit with that country and divided it by the country's exports to us.



So we… https://t.co/PBjF8xmcuv