Тръмп посрещна Мелони във Флорида - ето за какво разговаряха (ВИДЕО и СНИМКИ)

Италианският министър-председател Джорджа Мелони се срещна с новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп във Флорида тази събота. Според видеозаписи, споделени в социалните мрежи от репортери, премиерът на Италия е пристигнала в имението на републиканеца в Мар-а-Лаго и е била посрещната с аплодисменти. Пътуването ѝ идва дни преди тя да се срещне с все още действащия президент на САЩ Джо Байдън.

Въпреки че не са разкрити никакви подробности за срещата им, според италиански медии Мелони е планирала да разговаря с Тръмп за войната на Русия в Украйна, търговските въпроси, Близкия изток и съдбата на италианската журналистка Чечилия Сала, задържана в Иран. Случаят е сложен и касае САЩ, защото Техеран си иска обратно Мохамад Абедини-Наджафабади, който беше арестуван край Милано в средата на декември и очаква екстрадиция в Щатите. Специалистът по дронове е обвинен от САЩ за съучастие в терористичен акт, при който бяха убити трима американски войници в Йордания. В петък Министерството на външните работи на Иран привика посланика на Италия във връзка със задържането на Абедини, съобщиха иранските държавни медии.

От офиса на Мелони са отказали да коментират тези съобщения.

Джорджа Мелони е смятана за потенциално силен партньор на Тръмп предвид консервативните ѝ качества и стабилността на дясната коалиция, която тя оглавява в Италия.

„Това е много вълнуващо. Тук съм с една фантастична жена, министър-председателя на Италия“, каза Тръмп пред публиката в Мар-а-Лаго. „Тя наистина завладя Европа".

След това Тръмп и Мелони седнаха на прожекция на документален филм, в който се разказва за наказателните разследвания и правния контрол, пред които е изправен Джон Ийстман - бивш адвокат на Тръмп, който заемаше централно място в неуспешните усилия на републиканеца да отмени загубата си на изборите през 2020 г., пише Reuters.

