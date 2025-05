Тръмп се гордее, че е предотвратил ядрена война (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че е предотвратил ядрен конфликт между Индия и Пакистан, като е заплашил да прекъсне търговските връзки и с Ню Делхи, и с Исламабад. "Казах им: спрете - иначе няма да има търговия. Спирате - търгуваме. Не спирате - няма да търгуваме", заяви държавният глава на САЩ във връзка с постигнатото примирие, което все още е доста крехко. Републиканецът добави, че търговските преговори с Индия са в ход и скоро може да последват дискусии по темата с Пакистан.

"Мога да ви кажа, че хората никога не са използвали търговията по начина, по който го правя аз. И изведнъж казаха: "Мислим, че ще спрем". И го направиха поради много причини, но търговията е една от най-важните – ще търгуваме много с Пакистан, ще търгуваме много с Индия. Спряхме ядрен конфликт. Смятам, че можеше да е ужасна ядрена война. Милиони хора щяха да бъдат убити. Много съм горд с това", похвали се Доналд Тръмп.

Trump claimed he prevented a nuclear conflict between India and Pakistan by threatening to cut trade ties, saying, “I told them: stop, or there’s no trade — you stop, we trade.” He added that trade talks with India are ongoing and discussions with Pakistan could follow soon.… pic.twitter.com/GGrdK2ljkR