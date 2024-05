Тръмп ще обжалва осъдителната присъда, Байдън го нарече "заплаха за демокрацията"

Той обаче ще трябва да изчака присъдата си на 11 юли, преди да предприеме тази стъпка.

Пред журналисти Тръмп пак се оплака, че процесът е опит да бъде осуетена кандидатурата му за завръщане в Белия дом и предупреди, че този процес показва, че никой американец не е застрахован от политически мотивирано преследване. Още: Признаха Тръмп за виновен по всички обвинения: Какво следва?

"Ако могат да причинят това на мен, могат да направят това на всеки", каза Тръмп в 33-минутна реч. Аплодиран от свои поддръжници, той не отговори на въпросите, които му зададоха репортерите.

"Ще обжалваме тази измама... Съдията беше тиранин. Ще продължим борбата. Ние ще направим Америка отново велика", добави той.

"Това беше манипулиран, позорен процес. Истинската присъда ще бъде на 5 ноември от хората и те знаят какво се случи тук и всички знаят какво се случи тук", подчерта Тръмп.

Той нарече Джо Байдън "най-лошият президент в историята на нашата страна" и го определи като "най-некомпетентният и нечестен президент, който някога сме имали".

"Вижте начина, по който той се отнася към Китай, Русия и толкова много други. Той е много голяма опасност за нашата страна", посич Тръмп и се прицели и в "провалите" на Байдън в граничната сигурност. Още: Републиканците защитиха Тръмп след обявяването му за виновен

Според бившия щатски президент настоящият, както и Министерството на правосъдието, са оказали влияние върху съдебното му преследване в Ню Йорк, подчертавайки определяния от него "лов на вещици" в този случай.

Тази присъда поставя Съединените щати в непозната ситуация преди вота на 5-и ноември, когато 77-годишният Тръмп ще се опита да си върне Белия дом от 81-годишния демократ Джо Байдън, посочва Ройтерс. Още: Робърт де Ниро: Доналд Тръмп иска да унищожи САЩ и целия свят (ВИДЕО)

Обвинението, за което е осъден - фалшифициране на бизнес документи, дава максимум четири години затвор. Други, осъдени за това престъпление, често получават по-кратки присъди, глоби или пробация, но съдията по делото каза по време на избора на съдебни заседатели, че Тръмп е изправен пред потенциална присъда "затвор".

Лишаването от свобода не би попречило на Тръмп да води кампания или да встъпи в длъжност, ако спечели президентската надпревара през ноември. Той няма да бъде вкаран в затвора преди присъдата, която идва броени дни преди Републиканската партия официално да го номинира за свой кандидат за президент на своя конгрес в Милуоки.

Наред с това Тръмп все още е изправен пред три други наказателни преследвания - две за усилията му да отмени поражението си на изборите през 2020 г. - но присъдата в Ню Йорк може да бъде единствената, произнесена преди гласуването на американците в началото на ноември, тъй като другите случаи са обвързани с правни спорове. Тръмп не се призна за виновен и по четирите случая, които според него са политически мотивирани. Още: "Бих бомбардирал Москва и Пекин": Washington Post цитира Тръмп

Източник, запознат с вътрешната работа на кампанията му, каза, че присъдата се очаква да го накара да засили обсъжданията относно избора на жена за него вицепрезидент, отбелязва Ройтерс.

Доналд Тръмп е заплаха за нашата демокрация, заяви днес президентът на САЩ Джо Байдън в послание в "Екс".

"Първо той постави под съмнение нашата избирателна система. След това той постави под съмнение нашата съдебна система. И сега можете да го спрете", допълни Байдън.

Donald Trump is threatening our democracy. First, he questioned our election system. Then, he questioned our judicial system.



And now, you can stop him:https://t.co/ekIEq70PUl