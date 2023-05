Училищен директор в САЩ се натъкна на неочакван посетител (ВИДЕО)

Докато дирекотрът правеше обиколка на училището - от контейнера за боклук изскочи мечка и той побягна. ОЩЕ: Мечка събуди двойка в Калифорния, "изследва" гаража им (ВИДЕО)

This elementary school principal was making his rounds when he encountered an unexpected campus visitor: a dumpster-diving bear. https://t.co/RqipQLLhJT pic.twitter.com/Z9cveWK7yt