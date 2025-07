Насред Манхатън и в Невада: Куп убийства при масови стрелби (ВИДЕО)

Стрелба в Ню Йорк доведе до множество жертви, включително на предполагаемия стрелец. Според информацията за случая, става въпрос за стрелба в 44-етажен небостъргач в центъра на Манхантън - загинали са 4 души, включително работещ за местната полиция, предаде CNN. Убитият служител на реда е жена.

🚨 BREAKING NEWS | Shooting in Midtown Manhattan according to recent reports from the New York Police Department. Allegedly, the suspect was armed with an AR-15 and his target was the Blackstone building on Park Avenue



👉 A few hours ago, a still image was captured from a… pic.twitter.com/prY05X5l76 — VOZ (@Voz_US) July 28, 2025

В. "Ню Йорк Пост", позовавайки се на източници от правоохранителните органи, съобщи, че въоръжен мъж, облечен с бронежилетка и въоръжен с автоматична карабина AR-15, е открил стрелба в небостъргач на Парк Авеню, убивайки пет души, включително полицай, преди да насочи оръжието към себе си. Вестникът съобщи, че шестима други души са били ранени. В един момент въоръженият нападател се е барикадирал в офис, вероятно на 32-рия етаж на сградата.

Според NBC нападателят е бил 27-годишен мъж от Лас Вегас, същото казва и CNN, с уточнение, че стрелецът сам е отнел живота си. "Ню Йорк Пост" пише, че стрелецът се казва Шейн Тамура:

NYC gunman ID’d as Shane Tamura after deadly shooting that killed NYPD officer https://t.co/vVFPF2REvB pic.twitter.com/R91zFqu1Wu — New York Post (@nypost) July 29, 2025

Стрелбата е станала в небостъргач, в който се намират офисите на инвестиционната фирма Blackstone и Националната футболна лига, уточнява Fox News. Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че ФБР е част от разследването.

Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс заяви в социалната платформа Х, че "има хора, които са били простреляни и ранени", а няколко американски медии съобщиха за многобройни жертви. Мотивът остава неясен.

"Ситуацията е овладяна и единственият нападател е мъртъв", съобщи полицията на Ню Йорк също в профила си в X, добавя БТА.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence.



An unidentified gunman with an assault rifle has killed a police officer & left at least six others injured in a broad daylight shooting in midtown Manhattan, New York City, on Monday, July 28. The suspect was… pic.twitter.com/YG7bxmc9P4 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) July 29, 2025

Стрелба и в Невада

Трима души загинаха, а други двама са в критично състояние след стрелба пред казино в американския щат Невада. Освен петимата пострадали е ранен и предполагаемият извършител, който е задържан и хоспитализиран, в критично състояние.

Полицията заяви, че няма индикации, че заподозреният е познавал жертвите. Мотивът за стрелбата остава неясен.

Video captures the shooter running away after shooting multiple people at GSR Casino in Reno.



The suspect is now in custody and sources indicate seven people were shot with multiple fatalities. This is a developing story. #reno #nevada pic.twitter.com/hdbij5qVz3 — 775times (@775times) July 28, 2025

Крис Кроуфорт, началник на полицията в съседния град Спаркс, чието ведомство води разследването в сътрудничество с полицейското управление в Рино, заяви, че заподозряният е бил видян да върви през паркинга и да вади пистолет, насочвайки го към група хора, които са били на мястото, предаде Ройтерс. Оръжието първоначално е засякло, но заподозряният е успял да го приведе в изправност и е открил огън, ранявайки пет души, преди да се оттегли през паркинга и да влезе в престрелка с въоръжен охранител, нает от казиното. След това стрелецът е прострелял шеста жертва, която е преминавала през паркинга, малко преди полицейските служители да пристигнат на мястото и да влязат в престрелка със заподозряния, ранявайки го и слагайки край на случващото се.

