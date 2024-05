Военните на САЩ извършиха тестов полет на F-16, управляван от изкуствен интелект (ВИДЕО)

Още: Първата задача на F-16 в Украйна: Новини от Военновъздушните сили

Полетът се е провел на 3 май в базата на USAF в Калифорния, където се създава ново поколение самолети с ИИ, с план САЩ да имат флот от 1000 безпилотни бойни самолета до 2028 г., според репортери на Associated Press, на които е дадено правото да присъстват на полета.

Кендъл е седял в пилотирания с изкуствен интелект самолет, за да демонстрира, че няма никакъв риск, и по-късно е заявил, че е "рисковано да се лети без изкуствен интелект".

