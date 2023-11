Вълшебство в Белия дом: Шейната на Дядо Коледа виси във въздуха (ВИДЕО и СНИМКИ)

"За тазгодишните празници в Белия дом нашата тема е вдъхновена от това как децата преживяват този празничен сезон", споделя съпругата на Байдън. ОЩЕ: Коледният дух е вече в Белия дом (ВИДЕО и СНИМКИ)

Първата дама на САЩ обърна внимнаи, че в Белия дом очакват хиляди посетители в Белия дом. „Домът на хората“ – по време на празниците. Нека спомените, направени през този празничен сезон, напомнят на всички ни за благословията, която е нашата нация", написа още Джил Байдън.

Santa and his reindeer flying through the White House entry way pic.twitter.com/xXN9F0LniU