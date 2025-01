За да преговаря с Путин: Тръмп може да махне ограниченията върху далекобойните оръжия за Украйна

Тръмп е готов да премахне ограниченията върху далекобойните оръжия за Украйна, за да доведе Путин на масата за преговори, заяви Майкъл Уолц, бъдещ съветник по националната сигурност на САЩ.

В ход е активна подготовка за среща между Тръмп и Путин, потвърди той.

Още: „Не очаквам нищо добро“: Украински дипломат за срещата между Путин и Тръмп

По-рано самият Тръмп спомена в ефира на Fox News, че са в ход планове за среща с Путин. Според съобщения в медиите швейцарските власти са изразили готовност да приемат срещата, предаде NEXTA.

⚡️ Trump is ready to lift restrictions on long-range weapons for Ukraine to bring Putin to the negotiating table, Waltz



Active preparations are underway for a meeting between Trump and Putin, says Michael Waltz, the incoming U.S. National Security Advisor.



Earlier, Trump… pic.twitter.com/2iuLVYoAx3